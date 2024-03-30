У стильному тренчі та слінгбеках Christian Dior: Джилл Байден сфотографували з онуком

Перша леді як верхній одяг вибрала базовий тренч.
Перша леді США – 73-річна Джилл Байден – потрапила під приціл фотографів, коли виходила з літака. Також у кадр потрапив її чоловік президент Джо Байден, дочка Ешлі, а також онук Бо – улюбленець публіки.
Сім'я, ймовірно, прямувала до свого маєтку, щоб провести там сімейні вихідні.
На першій леді була її улюблена сукня довжини міді в квітковий принт від бренду Oscar de la Renta, яку вона поєднала зі знаменитими слінгбеками J'adior від Модного дому Dior.
Також вона одягла трендовий світлий тренч від Gabriela Hearst, сонцезахисні окуляри, зробила французький манікюр та укладання. Завершували образ прикраси із перлинами.
До речі, цей же тренч вона одягала на саміт G7, який відбувся 2021 року в Лондоні.
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