У стильному тренчі та слінгбеках Christian Dior: Джилл Байден сфотографували з онуком

Перша леді США – 73-річна Джилл Байден – потрапила під приціл фотографів, коли виходила з літака. Також у кадр потрапив її чоловік президент Джо Байден, дочка Ешлі, а також онук Бо – улюбленець публіки.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Сім'я, ймовірно, прямувала до свого маєтку, щоб провести там сімейні вихідні.

На першій леді була її улюблена сукня довжини міді в квітковий принт від бренду Oscar de la Renta, яку вона поєднала зі знаменитими слінгбеками J'adior від Модного дому Dior.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Також вона одягла трендовий світлий тренч від Gabriela Hearst, сонцезахисні окуляри, зробила французький манікюр та укладання. Завершували образ прикраси із перлинами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл, Джо, Бо та Ешлі Байден / Фото: Associated Press

До речі, цей же тренч вона одягала на саміт G7, який відбувся 2021 року в Лондоні.

Джилл Байден, 2021 рік / Фото: Associated Press

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