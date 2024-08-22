У стильному тренчі та в компанії дочки: данська принцеса Марі сходила на фестиваль

Фестивалю Тондер цього року виповнюється 50 років, і Її Королівська Високість принцеса Марі була однією з перших, хто відкривав цьогорічний фестиваль. Після офіційного відкриття принцеса мала можливість відвідати кілька концертів та по дорозі привітати безліч артистів та музикантів. Разом із нею захід відвідала її дочка Афіна. Світлинами поділилися в Instagram данської королівської родини.

Принцеса Марія приїхала на фестиваль у бежевому пальті бренду ONLY, була у чорних штанях та сірих туфлях на танкетці LK Bennett. У неї у вухах були сережки з діамантами Mauboussin, а на шиї золотий ланцюжок з хрестом. Принцеса розпустила волосся, зробила виразний макіяж очей і трохи підкреслила губи.

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Тим часом данське королівське подружжя королева Мері та король Фредерік X зараз перебувають у літньому турі, подорожуючи на королівській яхті "Даннеброг".

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