У стильному вбранні і з брошками: як одягалися в юності принцеси Єлизавета та Маргарет

Сьогодні серед архівних фотографій нам потрапив рідкісний кадр британських принцес Єлизавети та Маргарет.
Цей знімок було зроблено 27 січня 1943 року. Сестри підписують свої однофунтові ощадні сертифікати після покупки перших двох, коли вони були доступні для публіки.
Принцеса Єлизавета одягнена в сірий короткий жакет з брошкою на грудях і джемпер під низом, а її сестра Маргарет була в такому самому луку. У сестер були кучеряві укладання і дівчата усміхалися.
Нагадаємо, нещодавно ми згадували, як принцеса Єлизавета 1947 року відвідала перший показ мод у готелі "Дорчестер" у Лондоні. Вона одягнена у вельветовий жакет, на комірі якого пришпиляна брошка у вигляді птаха. Волосся принцеси укладено в красиву зачіску, а на обличчі – легкий макіяж.
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