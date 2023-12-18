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У стильному зеленому пальті та капелюсі: Зара Тіндалл на різдвяному заході

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У стильному зеленому пальті та капелюсі: Зара Тіндалл на різдвяному заході

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Зара Тіндал відвідала різдвяний захід на іподромі Челтнема.

Дочка принцеси Анни – знаменита наїзниця, а іподром – те місце, де Зару можна зустріти найчастіше.

Цього дня Зара мала досить стильний вигляд і була одягнена у вільне зелене пальто з поясом із вовни змішаної від Reiss, під яким був бежевий светр з високою горловиною та вузькі штани.

Взута королівська особа була у чорні замшеві черевики на підборах з гострим носком від LK Bennett, а в руках тримала сумку Aspinal of London у комбінації чорного та кольору шампанського на короткій ручці. Від бренду LK Bennett на Зарі був чорний капелюх із широкими полями.

Зара Тіндалл / © Getty Images
Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як Зара Тіндал зворушила словами про покійну королеву Єлизавету II під час нового інтерв'ю. Онучка королеви розповіла, як її сім'я сумує за Її Величністю.

Зара Тіндалл та королева Єлизавета II / © Getty Images
Зара Тіндалл та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
998
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