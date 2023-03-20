У стильному жакеті і в компанії чоловіка: Ненсі Пелосі відвідала премію у Вашингтоні

82-річна ексспікерка Палати представників США в чорному ансамблі з'явилася на світському заході.

У Центрі виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні відбулася щорічна премія Марка Твена за внесок у розвиток американського гумору. Її лауреатом став актор Адам Сендлер.

Захід відвідала колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона прийшла в компанії свого чоловіка Пола Пелосі.

Політикиня з'явилася в чорному жакеті на блискавці з синьо-срібним геометричним принтом. Верх вона поєднала з чорними прямими штанями зі стрілками і чорними туфлями на шпильках.

Ненсі і Пол Пелосі / Фото: Associated Press

Пелосі зробила акуратне укладання, макіяж із бордовою помадою і одягла елегантні сережки.

Пол був одягнений у темно-сірий костюм, світлу сорочку в ледь помітну смужку і синю краватку із зображенням людей. Образ він завершив улюбленим чорним капелюхом.

Нагадаємо, на післяоскарівську вечірку Vanity Fair в Беверлі-Гіллз Пелосі прийшла у золотій сукні від бренду Giambattista Valli з паєтками та вишитими біло-рожевими квітами й зеленими гілками.

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