У стильному жакеті з червоною підкладкою: Бріжит Макрон відвідала похорон на пляжі

Французьке президентське подружжя вшанувало пам'ять ветерана Другої світової війни, який брав участь у висадці в Нормандії.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали похорон Леона Готьє – ветерана Другої світової війни, який був останнім із живих французів, які брали участь у висадці в Нормандії 1944-го року. Він помер у віці 100 років. Церемонія вшанування пам'яті ветерана відбулася на пляжі у Вістреамі.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

На жалобній церемонії перша леді постала в образі total black. На ній був подовжений жакет із червоною підкладкою і металевою защіпкою, схожою на замок, і прямі штани. Взута вона була у замшеві ботильйони на стійких підборах.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфіт Макрон доповнила чорною сумочкою на ланцюжку. На шиї у неї були металеві підвіски на ланцюжках, а на руці – каблучка з дрібними діамантами і великим червоним каменем. Бріжит зробила акуратне укладання і макіяж смокі-айс.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Еммануель був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Нагадаємо, Бріжит Макрон відвідала державну вечерю у чорній сукні до колін, яка зверху була прикрашена мереживом і атласними стрічками.

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