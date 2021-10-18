У стильному жакеті з опуклими ґудзиками: новий діловий аутфіт Юлії Тимошенко

Лідерка партії "Батьківщина" продемонструвала красивий діловий лук.

Сьогодні, 18 жовтня, Юлія Тимошенко виступила на засіданні погоджувальної ради у новому стильному образі. Народна депутатка була одягнена у світлий жакет з чорним коміром-стійкою, випуклими ґудзиками кольору металік та чорними смужками на манжетах.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Останнім часом Юлія Володимирівна виходить у світ із низьким ідеально рівним хвостом, який вона завжди кладе набік.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Аутфіт політикиня доповнила улюбленими оптичними окулярами у чорній вишуканій оправі. У вухах у неї були срібні сережки-кільця. Максимально природній макіяж завершив лук пані Тимошенко.

Нагадаємо, вчора нардепка виступила в ефірі політичного токшоу. Там вона з'явилася у діловому образі у класичних кольорах: чорному жакеті, спідниці міді та білій сорочці. Вбрання Юлія Володимирівна доповнила чорними туфлями на шпильках.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

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