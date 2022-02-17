У стильному жакеті з твіду: королева Софія на діловій зустрічі в Малазі

У стильному жакеті з твіду: королева Софія на діловій зустрічі в Малазі

Іспанська королева Софія почувається добре і не має жодних симптомів COVID-19, як її син король Філіп VI.

Тож Софія активно працює. Днями Її Величність зустрічалася з офіційними особами Асоціації продовольчих банків Коста-дель-Соль, вона відвідувала об'єкти та провела зустріч із волонтерами у Малазі.

83-річна королева прибула на цю зустріч одягнена в червоний короткий жакет із твіду у велику клітинку та чорних штанях. В руках тримала сумку на золотому ремінці-ланцюжку, а також доповнила образ кількома браслетами на зап'ясті, годинником, каблучками та брошкою на грудях. Мама короля Іспанії була у гарному настрої і з красивою зачіскою, і, як і рекомендує уряд, носила захисну маску.

Королева Софія / Getty Images

Минулого тижня, нагадаємо, стало відомо, що король Іспанії Філіп VI дав позитивний тест на COVID-19, також зараз хворіють данська королева Маргрете II та британське подружжя – принц Чарльз та герцогиня Камілла.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

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