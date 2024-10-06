У стінах Кларенс-гауса: королева Камілла в елегантному луку прийшла на прийом

Її Величність організувала прийом у зв'язку з врученням першої Королівської премії за остеопороз (раніше премії герцогині Корнуольської) у Кларенс-гаусі в Лондоні.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Мати Камілли, Розалінд Шанд, померла 1994 року від остеопорозу. Під час прийому королева заявила, що сьогодні її мати могла б отримати якіснішу медичну допомогу у зв'язку з остеопорозом.

У своїй промові перед лікарями, волонтерами та прихильниками Королівського товариства остеопорозу (ROS) Камілла сказала, що в той період, коли її мати Розалінда страждала від цього захворювання, ставлення до неї було таким: "Вибачте, ми нічого не можемо з цим зробити".

Її Величність подякувала групі, що зібралася в четвер у Кларенс-гаусі на церемонії нагородження, за їхню роботу з покращення діагностики та лікування захворювання, що викликає ослаблення кісток.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла прибула на прийом у темній сукні з вишивкою, щільних чорних колготах та замшевих туфлях-човниках на підборах. У неї на шиї були її улюблені підвіски, на зап'ясті браслети від Van Cleef & Arpels, Камілла зробила зачіску та макіяж.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Раніше цього тижня королева відвідувала Вестмінстерське абатство з візитом. Там вона з'явилася у короткому блакитному жакеті у поєднанні з білим топом та спідниці довжини до колін від Bruce Oldfield у поєднанні з туфлями із круглими чорними носами від Chanel на підборах. На жакеті у неї красувалася брошка, прикрашена діамантами і центральним блискучим блакитним місячним каменем.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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