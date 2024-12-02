У стьобаній куртці кольору хакі: Камала Гарріс відвідала кулінарну книгарню

Віцепрезидентка США у комфортному аутфіті сходила до книгарні.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка зазнала поразки на президентських виборах, відвідала у Вашингтоні кулінарну книгарню Bold Fork Books. Цей візит відбувся у межах підтримки роботи малого бізнесу.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Політикиня з'явилася там у комфортному луку. На ній була "робоча" стьобана куртка кольору хакі з великими накладними кишенями, бежевий светр з високою горловиною, чорні штани і чорне взуття.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Гарріс зробила акуратне укладання, макіяж з коричневою помадою, вуха прикрасила золотими сережками, а руку – браслетами.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Камала Гарріс у джинсах, на шпильках і в перлах виступила на мітингу в Мічигані.

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