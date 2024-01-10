У стьобаному жилеті і джинсах: Олена Зеленська зустрілася з прийомною родиною на Черкащині

Олена Зеленська зустрілася з великою прийомною родиною Жанни та Олександра Сомових на Черкащині і передала їй ключі від нового дому. Це відбулося у межах проєкту Фундації Олени Зеленської "Адреса дитинства".

Світлини із зустрічі перша леді опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Сомови виховуються восьмеро дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: п’ятьох хлопчиків і трьох дівчат. Вони є переселенцями з міста Берислава Херсонської області. Через російську окупацію родина була змушена залишити власний двоповерховий будинок і шукати безпеки на Черкащині, але мала проблеми з житлом достатньої площі та якості.

""Щастя – мати свій дім", – каже мама Жанна. І це щастя сьогодні в очах усіх її дітей. А також надія на те, що разом із відбудовою дому відбудується й життя. Родина вже каже, що візьме до себе ще дітей. Бо кожна дитина повинна мати сім’ю та Дім – з великої літери. Місце, у якому можна жити в любові та безпеці", – написала Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі перша леді постала у білому стьобаному жилеті, світлому світшоті і чорних широких джинсах. Олена зробила акуратну зачіску, легкий макіяж і доповнила аутфіт сережками-кільцями та ланцюжком із підвісками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

До слова, у межах проєкту "Адреса дитинства" Фундація зводить 14 будинків для великих прийомних родин у восьми регіонах країни. Всі помешкання інклюзивні, енергоефективні, умебльовані та облаштовані побутовою технікою.

Нагадаємо, Володимир і Олена Зеленські показали миле фото біля ялинки.

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