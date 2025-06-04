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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
3 хв

У столиці підвели підсумки VII Національної премії «Найкраща українка в професії 2025»

31 травня у Києві реалізували самий престижний соціальний проєкт  для жінок-професіоналок VIІ НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ «НАЙКРАЩА УКРАЇНКА В ПРОФЕСІЇ 2025».

У столиці підвели підсумки VII Національної премії «Найкраща українка в професії 2025»

Мета проєкту – підтримка та прославляння жінок – професіоналок, у тому числі, і військових.

Засновниками проєкту є МАРИНА КІНАХ - заслужена журналістка України, громадська діячка, прес-аташе УСПП, експертка соціальних телевізійних проектів - та ТЕТЯНА КОЛЯДА - громадська діячка, шеф-редакторка журналу Super Lady.

У цьому році відзначили понад 60 жінок, кожна з яких успішна професіоналка своєї справи. Обличчям VIІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРЕМІЇ «НАЙКРАЩА УКРАЇНКА В ПРОФЕСІЇ 2025» стала багатодітна мама, меценатка Лілія Олійник.

Було вручено п’ять ОРДЕНІВ «За жіночу благодійність». Їх отримали: Дума Олена - Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів; Юлія Жовтяк - Директор центру зайнятості України; Ольга Голубовська - Інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України; Ібрагімова Наталія - Директор Київського обласного центру соціальних служб; Олійник Лілія - Бізнесвумен.

ДО ДЕСЯТКИ КРАЩИХ ПРОФЕСІОНАЛОК ВВІЙШЛИ: Дума Олена - Голова АРМА; Жовтяк Юлія - Директор центру зайнятості України;  Кучер Галина - Начальник управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради. Заслужений працівник соціальної сфери України; Алагірова Лідія- Головний фахівець в компанії АТ «Укрзалізниця»; Ткачук Інна – Адвокат; Фесенко Анна-Психолог; Охтирчанка Валерія - Заслужений діяч естрадного мистецтва України. Військовослужбовиця; Нікора Наталія - Косметолог - естетист;  Недбайло Юлія - International Fashion model та Ботурчук Оксана - Легкоатлетка, заслужений майстер спорту України міжнародного класу, параолімпійська чемпіонка. Також, ще понад 50 жінок отримали відзнаки і подарунки.

Комісію експертів представили: Ольга Голубовська- Заслужений лікар України. Ібрагімова Наталія - директор Київського ОЦСС. Лідія Лісімова - Президент МГО «Жінка III тисячоліття». Навроцька Ольга - керівниця ВП «Я є Жінка»; Руденко Ярослава – Народна артистка України, солістка ансамблю Збройний сил України; Котапська Ірина та Ліпінська Людмила – дизайнерки весільних суконь, власниці «KOTAPSKA Bridal Couture». Шестаковська Тетяна- президентка ЗВО «Університет трансформації майбутнього»; Фурса Оксана - заслужена художниця України; Шинкарьова Валерія - депутатка Черкаської міської ради, Дворнікова Віолета - радниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Шершньова Олена - психолог, експерт на марафоні «Єдині новини», засновник  «Центр психології»; Бучко Галина – провідний фахівець з нерухомості; Сак Юлія Актриса Заслужена артистка естрадних мистецтв України; Рихальська Олена - практикуючий психолог; Прима Ніна - заслужений працівник сфери послуг, Живенко Світлана - підприємць, депутатка Чернігівської міської ради. Катерина Лазор - Голова КУЖ Києва.

Ведучі заходу: Андрій Джеджула та Юлія Недбайло.

Зіркові гостей: Артур Боссо, Олена Гребенюк, Ольга Старовойт, Олексій Сагаловський, Марина Пижова (Марі Пежо), Юлія Мох та інші. 

Партнери проєкту: УСПП, «Фармаско», «Novita», ТПП України, KOTAPSKA Bridal Couture, Інтер’єр - салон «Калина», ТОВ МОТІВЕЙ, ТОВ ПІІ «Еконія», Європейська асоціація жінок України, ГО «Живи в гармонії».

Медійні партнери: ObozUA, Перший Бізнесовий, CK life, UA «Fashion TV», Часопис Київ дипломатичний, Touch, TrueUA, But.in.ua, Coolbaba, Glory, Best People Club , Culture trend, Lucky Ukraine, Studioofmydreams та ін.

Проєкт має благодійну місію, націлену на підтримку дітей, які опинилися у складній життєвій ситуації. 

Захід відбувається щорічно під патронатом Українського союзу промисловців та підприємців. 

Організатор заходу всеукраїнський журнал Super Lady. 

Фото: Євгеній Несін.

Дата публікації
Кількість переглядів
124
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