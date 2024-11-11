У стриманому сірому костюмі: королева Летиція відвідала робочу зустріч у палаці

Королева Летиція продовжує працювати над тим, щоб надати допомогу постраждалим від повені у Валенсії та найближчих регіонах.

Після візиту монархів до Пайпорту, де Летиція і король Філіп VI на власні очі побачили наслідки стихійного лиха, королева повернулася до Мадриду і стала до роботи з різними організаціями, які можуть допомогти людям.

Ми вже показували, що королева зустрічалася з Червоним Хрестом, Іспанською асоціацією боротьби з раком, Іспанською федерацією рідкісних захворювань, психічного здоров'я та Іспанським комітетом представників людей з обмеженими можливостями.

Зустрічі королеви з національними громадськими організаціями продовжуються. І в Instagram королівської родини Іспанії показали нові знімки.

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Її Величність прийняла у палаці Сарсуела представників НУО та платформ, які займаються базовим доглядом за постраждалими, таких як Cáritas Española, Європейська мережа боротьби з бідністю та соціальною ізоляцією в іспанській державі, Платформа волонтерів Іспанії та Постійна комісія Платформи третього сектору, Червоний Хрест. Королева від самого початку визнала і високо оцінила роботу, проведену цими організаціями, і вказала на необхідність продовження цієї підтримки доти, доки це необхідно", — йдеться у повідомленні у Instagram.

На нараду королева Летиція приїхала у сірому костюмі, з лаконічним макіяжем на обличчі та розпустила волосся. Вона уважно слухала доповідь та брала участь у жвавій бесіді.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Через повені в Іспанії внаслідок якої загинуло понад 200 людей і безліч ще вважаються зниклими безвісти, королева Летиція скасувала всі робочі заходи найближчим часом.

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