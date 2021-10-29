У строгій сукні і з яскравим шарфом: Джилл Байден із чоловіком вирушила до Риму

Перша леді США поїхала із чоловіком до Італії на зустріч G-20.
Президент США Джо Байден із дружиною Джилл Байден учора, 28 жовтня, вирушили до Риму на зустріч G-20. Фотографи зняли подружжя, коли воно йшло до літака Air Force One на базі ВПС Ендрюс, штат Меріленд.
Одягнена Джилл була у чорну сукню по фігурі довжини міді, чорні щільні колготи і чорний жакет в ледь помітну смужку. Талію вона підкреслила чорним поясом.
На шиї у неї був строкатий шарф. Свій образ Джилл доповнила гарними сережками та браслетом, а також замшевими ботильйонами на підборах.
Ще папараці зазнімкували президентське подружжя у міжнародному аеропорту Рим-Фьюмічіно в Римі. З літака перша леді вийшла у червоному елегантному пальті та замшевих червоних човниках.
Раніше Джилл відвідала онкологічний центр Голлінгса при Медичному університеті Південної Кароліни у Чарльстоні, Південна Кароліна. Там вона з'явилася у жовтому приталеному трикотажному топі та атласній спідниці. На обличчі була кремова маска із квітковою вишивкою.
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