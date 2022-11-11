У строгому жакеті і з локонами: діловий образ Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у восьмому засіданні Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії будь-яким проявам насильства, надання допомоги постраждалим. Перша леді зазначила, що боротьба з насильством особливо дуже важлива під час війни.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Через війну питання протидії насильству стало ще нагальнішим. Особливі виклики для нас – розслідування та протидія сексуальному насильству в умовах війни. На думку психологів, людина, яка пережила таке, може розповісти про це, а тим паче свідчити, лише коли почувається в цілковитій безпеці. Тож одне з головних завдань – забезпечити для них таку психологічну безпеку. Щоб вони відчули, що нарешті можуть говорити і їх почують. Що загрози чи осуду немає", – сказала Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там перша леді постала у діловому аутфіті. На ній був строгий жакет графітового відтінку і сіра сорочка. Волосся Олена накрутила у гарні локони, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, раніше Зеленська в образі total black взяла участь у відкритті Центру допомоги врятованим у Києві.

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