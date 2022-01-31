У строгому жакеті та з намистом: Камала Гарріс у Білому домі

У строгому жакеті та з намистом: Камала Гарріс у Білому домі

Віцепрезидентка США у вбранні улюбленого стилю прийшла на ділову зустріч.

Сьогодні, 31 січня, віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила на зустрічі з Національною асоціацією губернаторів у Східному залі Білого дому у Вашингтоні.

Камала Гарріс / Associated Press

Камала у робочі будні надає перевагу строгим костюмам. Тому і цього разу вона обрала строгий діловий штанний костюм графітового кольору, який поєднала з чорним топом.

На шиї вона мала чорне намисто, а у вухах сережки з цього самого комплекту. На руках у неї було дві каблучки. Акуратне укладання та макіяж смокі-айс завершили аутфіт віцепрезидентки.

Камала Гарріс / Associated Press

Гарріс сфотографували на тлі величезної красивої картини.

Раніше Камала продемонструвала діловий образ у чорному штанному костюмі, білому топі та туфлях на шпильці.

Камала Гарріс / Associated Press

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