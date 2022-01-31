У строгому жакеті та з намистом: Камала Гарріс у Білому домі

Віцепрезидентка США у вбранні улюбленого стилю прийшла на ділову зустріч.
Сьогодні, 31 січня, віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила на зустрічі з Національною асоціацією губернаторів у Східному залі Білого дому у Вашингтоні.
Камала у робочі будні надає перевагу строгим костюмам. Тому і цього разу вона обрала строгий діловий штанний костюм графітового кольору, який поєднала з чорним топом.
На шиї вона мала чорне намисто, а у вухах сережки з цього самого комплекту. На руках у неї було дві каблучки. Акуратне укладання та макіяж смокі-айс завершили аутфіт віцепрезидентки.
Гарріс сфотографували на тлі величезної красивої картини.
Раніше Камала продемонструвала діловий образ у чорному штанному костюмі, білому топі та туфлях на шпильці.
Читайте також: