- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 218
- Час на прочитання
- 1 хв
У строгому костюмі і на високих шпильках: діловий образ Меланії Трамп
Перша леді США виступила у Білому домі.
Меланія Трамп нещодавно виступила у Великому фойє Білого дому у Вашингтоні. Там вона з’явилася у діловому аутфіті у класичних кольорах, у якому мала стрункий та ефектний вигляд.
На дружині президента був строгий чорний костюм, який складався з жакета приталеного силуету і прямих вузьких штанів зі стрілками.
Лук Меланія доповнила білою сорочкою з розстебнутим верхнім ґудзиком і чорними гостроносими туфлями на дуже високих шпильках.
Трамп зробила гарну зачіску з локонами, улюблений макіяж смокі-айс і з рожевою помадою на губах та молочний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.
Нагадаємо, Меланія Трамп у стильному образі супроводжувала чоловіка у поїздці до штату Вірджинія.