У строгому костюмі і на високих шпильках: діловий образ Меланії Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Реклама

Меланія Трамп нещодавно виступила у Великому фойє Білого дому у Вашингтоні. Там вона з’явилася у діловому аутфіті у класичних кольорах, у якому мала стрункий та ефектний вигляд.

Меланія Трамп / © Associated Press

На дружині президента був строгий чорний костюм, який складався з жакета приталеного силуету і прямих вузьких штанів зі стрілками.

Меланія Трамп / © Associated Press

Лук Меланія доповнила білою сорочкою з розстебнутим верхнім ґудзиком і чорними гостроносими туфлями на дуже високих шпильках.

Реклама

Меланія Трамп / © Associated Press

Трамп зробила гарну зачіску з локонами, улюблений макіяж смокі-айс і з рожевою помадою на губах та молочний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.

Меланія Трамп / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп у стильному образі супроводжувала чоловіка у поїздці до штату Вірджинія.