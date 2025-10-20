ТСН у соціальних мережах

218
1 хв

У строгому костюмі і на високих шпильках: діловий образ Меланії Трамп

Перша леді США виступила у Білому домі.

Аліна Онопа
Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп нещодавно виступила у Великому фойє Білого дому у Вашингтоні. Там вона з’явилася у діловому аутфіті у класичних кольорах, у якому мала стрункий та ефектний вигляд.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

На дружині президента був строгий чорний костюм, який складався з жакета приталеного силуету і прямих вузьких штанів зі стрілками.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Лук Меланія доповнила білою сорочкою з розстебнутим верхнім ґудзиком і чорними гостроносими туфлями на дуже високих шпильках.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Трамп зробила гарну зачіску з локонами, улюблений макіяж смокі-айс і з рожевою помадою на губах та молочний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп у стильному образі супроводжувала чоловіка у поїздці до штату Вірджинія.

218
