У строгому костюмі і з брошками-пташками: Олена Зеленська на діловій зустрічі у Києві

Перша леді поповнила свою колекцію брошок.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська зустрілася у Києві із заступницею Генерального секретаря ООН — спеціальною представницею з питань дітей і збройних конфліктів Ванессою Фрейзер. Вони поговорили на теми, які стосуються безпеки й захисту українських дітей від російської агресії.

Ванесса Фрейзер і Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Знімки із зустрічі перша леді опублікувала у своєму Telegram-каналі.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Перша леді з’явилася там у діловому образі. На ній був чорний костюм, який складавсся з однобортного подовженого жакета і широких штанів, та біла сорочка.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена зробила акуратне укладання, ніжний макіяж, прикрасила вуха лаконічними сережками, а до лацкану жакета прикріпила дві нові брошки у вигляді пташок.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська з чоловіком-президентом у гарних вишиванках зустрілись у Софії Київській із дітьми-сиротами з Києва та Київщини.

