У строгому костюмі і з брошками-пташками: Олена Зеленська на діловій зустрічі у Києві
Перша леді поповнила свою колекцію брошок.
Олена Зеленська зустрілася у Києві із заступницею Генерального секретаря ООН — спеціальною представницею з питань дітей і збройних конфліктів Ванессою Фрейзер. Вони поговорили на теми, які стосуються безпеки й захисту українських дітей від російської агресії.
Знімки із зустрічі перша леді опублікувала у своєму Telegram-каналі.
Перша леді з’явилася там у діловому образі. На ній був чорний костюм, який складавсся з однобортного подовженого жакета і широких штанів, та біла сорочка.
Олена зробила акуратне укладання, ніжний макіяж, прикрасила вуха лаконічними сережками, а до лацкану жакета прикріпила дві нові брошки у вигляді пташок.
