У строкатій блузці та шкіряній спідниці: ефектний вихід королеви Максими

Королева Нідерландів Максима раніше до одруження працювала у банківській сфері. А після того як стала дружиною принца Віллема-Олександра (тепер короля), продовжила бути залученою до цієї сфери.

Вчора, 16 лютого, Максима була присутня на презентації банківського звіту ABN AMRO про фінансові послуги для жінок в Амстердамі. На захід Її Величність приїхала в зеленій блузі в принт, до якої підібрала шкіряну зелену спідницю довжини трохи нижче колін. Лук королева доповнила синім пальтом та синіми туфлями-човниками із замші.

Королева Максима / Getty Images

У Максими був червоний манікюр, на зап'ясті виблискував золотий браслет, а в руках вона несла темно-зелений клатч. У вухах її Величності були зелені сережки-кільця, а на обличчі була захисна маска.

Фотографам вдалося зробити фото Максима і без маски. На знімку можна роздивитися макіяж королеви-консорта, в ньому вона зробила акцент і на очах, і на губах.

Королева Максима / Getty Images

Королева Максима любить яскраво одягатися та часто демонструє на публіці ефектні образи.

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