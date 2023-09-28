У строкатій блузці та шкіряній спідниці: королева Максима приїхала до громадського центру

Цього тижня Її Величність відвідує ініціативи, спрямовані на зменшення самотності, та приєднується до жінок Oma Soup, які готують супи у громадському центрі в Амстердамі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева приїхала на зустріч у червоно-зеленій блузці Natan Сouture, шкіряній спідниці болотяного кольору та взута в сині шкіряні туфлі-човники від Gianvito Rossi. У руках у Максими був зелений клатч зі зміїної шкіри, а на пальці виблискувала каблучка з рубінами, а з нею у комплекті йшли сережки. Ще на її зап'ястях було по кілька браслетів і годинник на чорному ремінці.

Її Величність розпустила волосся, зробила насичений макіяж очей і трохи рожевою помадою підкреслила губи.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Раніше цього тижня королева Максима відвідувала урочисту вечерю, на яку приїхала в білій сорочці теж від бренду Natan Couture та спідниці з висячками.

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