У строкатій блузці та спідниці-олівець: королева Максима на робочому заході

Королева Максима відвідала медичний центр VieCuri, щоб отримати інформацію про програму оцінки медичного обслуговування у Венлі.

Її Величність була цього дня в строкатій блузці та спідниці-олівець від Maison Natan і взута у світло-коричневі замшеві туфлі Gianvito Rossi. Їм до тону королева підібрала клатч, який несла в руках, а також одягла золоті сережки з перлами та перлинний браслет, який чудово гармоніював із кількома золотими браслетами на зап'ясті королеви.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Волосся Максими було розпущене, а макіяж вона зробила класичний денний, трохи підкресливши очі і залишивши губи натурального відтінку.

Нагадаємо, нещодавно ми показували вам, як королева Максима та король Віллем-Олександр влаштували зимову фотосесію у замку. Того дня подружжя було заскочене зі своїми трьома дочками та домашнім вихованцем.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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