У строкатій блузці та зеленій сукні: розглядаємо два нові виходи королеви Максими

Королева Максима вже повернулася з поїздки до Нью-Йорка, де провела кілька днів.

Буквально днями королева Максима в оливковій сукні та перлинних сережках з'явилася на зустрічі з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутеррішем.

Тепер Максима та її чоловік король Віллем-Олександр здійснили візит до долини Гелдерсі у Нейкерку. На королеві цього дня була зелена максісукня та бежевий тренч, а взута вона була у сріблясті балетки. Цього дня йшов дощ, тому в руках у Максими була парасолька-тростина. Також на плечі висіла біла плетена сумка, а на пальці обручка з великим смарагдом.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Крім цього заходу королівська особа також зустрілася з учасниками різних організацій у Вейкпалеїсі в Західному Роттердамі. Там Максима з'явилася у строкатій блузці та штанях, доповнила образ численними браслетами на зап'ясті та світлим манікюром, а також макіяжем у натуральних відтінках. Біляве волосся Її Величність просто розпустила.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Максима разом із дочками відвідала перегони та з'явилася того дня на публіці у стильному образі.

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