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У строкатій блузі з квітами і штанях до тону: 86-річна королева Софія відвідала прийом у палаці на Майорці
86-річна мати короля Філіпа VI — королева Софія — не має наміру йти на пенсію.
Вона відвідала разом зі своєю сім’єю прийом у палаці Марівент у Пальма-де-Майорці, організований для представників влади та Балеарського товариства.
Разом зі своєю невісткою королевою Летицією, а також онуками — інфантою Софією та принцесою Леонор, королева Софія з’явилася на заході. Для виходу вона обрала яскравий лук.
На Софії була строката подовжена блузка з квітковим принтом і великим бантом на шиї, бірюзові прямі штани. Взута Її Величність була в сріблясті туфлі на підборах, а в руках тримала сріблясту маленьку сумку. У королеви, як завжди, було бездоганне укладання, трохи макіяжу, прикраси на шиї і багато браслетів на зап’ясті і французький манікюр на нігтях
Минулого разу ми бачили королеву Софію в середині липня, коли вона та її син король Філіп VI приймали Виконавчий комітет Іспанської федерації продовольчих банків «FESBAL» у палаці Сарсуела в Мадриді.