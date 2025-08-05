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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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94
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1 хв

У строкатій блузі з квітами і штанях до тону: 86-річна королева Софія відвідала прийом у палаці на Майорці

86-річна мати короля Філіпа VI — королева Софія — не має наміру йти на пенсію.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Софія

Королева Софія / © Getty Images

Вона відвідала разом зі своєю сім’єю прийом у палаці Марівент у Пальма-де-Майорці, організований для представників влади та Балеарського товариства.

Разом зі своєю невісткою королевою Летицією, а також онуками — інфантою Софією та принцесою Леонор, королева Софія з’явилася на заході. Для виходу вона обрала яскравий лук.

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

На Софії була строката подовжена блузка з квітковим принтом і великим бантом на шиї, бірюзові прямі штани. Взута Її Величність була в сріблясті туфлі на підборах, а в руках тримала сріблясту маленьку сумку. У королеви, як завжди, було бездоганне укладання, трохи макіяжу, прикраси на шиї і багато браслетів на зап’ясті і французький манікюр на нігтях

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Минулого разу ми бачили королеву Софію в середині липня, коли вона та її син король Філіп VI приймали Виконавчий комітет Іспанської федерації продовольчих банків «FESBAL» у палаці Сарсуела в Мадриді.

Королева Софія і король Філіп VI / © Getty Images

Королева Софія і король Філіп VI / © Getty Images

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