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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У строкатій блузці та спідниці: інфанта Єлена відвідала церемонію у Мадриді

Іспанська інфанта Єлена відвідала світський захід у Мадриді.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Інфанта Єлена

Інфанта Єлена / © Getty Images

Іспанська інфанта була присутня на церемонії вручення соціальних премій фонду Mapfre у будівлі Real Casino de Madrid. Сестра короля Філіпа VI приїхала на захід у строкатій помаранчевій блузці з принтом та штанях, волосся зібрала частково шпилькою та зробила виразний макіяж.

Інфанта Єлена / © Getty Images

Інфанта Єлена / © Getty Images

Також церемонію відвідала її мати королева Софія, обравши ніжний блакитний костюм для виходу.

А нещодавно ми показували, як іспанська інфанта відвідала кориду на арені «Реал Маестранса де Кабальєрія». Тоді для виходу на публіку Єлена обрала білий короткий жакет із великою квіткою на грудях, а також одягла капелюх.

Тим часом король Філіп VI та королева Летиція завершили свій триденний державний візит до Фінляндії.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

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