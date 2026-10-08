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У строкатій блузці та спідниці: інфанта Єлена відвідала церемонію у Мадриді
Іспанська інфанта Єлена відвідала світський захід у Мадриді.
Іспанська інфанта була присутня на церемонії вручення соціальних премій фонду Mapfre у будівлі Real Casino de Madrid. Сестра короля Філіпа VI приїхала на захід у строкатій помаранчевій блузці з принтом та штанях, волосся зібрала частково шпилькою та зробила виразний макіяж.
Також церемонію відвідала її мати королева Софія, обравши ніжний блакитний костюм для виходу.
А нещодавно ми показували, як іспанська інфанта відвідала кориду на арені «Реал Маестранса де Кабальєрія». Тоді для виходу на публіку Єлена обрала білий короткий жакет із великою квіткою на грудях, а також одягла капелюх.
Тим часом король Філіп VI та королева Летиція завершили свій триденний державний візит до Фінляндії.