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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
1 хв

У строкатій сукні та кедах: Зара Тіндалл із чоловіком приїхала на змагання

Зара та Майк Тіндалли були зазнімковані фотографами в Бахрейні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Зара і Майк Тіндалли

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Подружжя відвідало фінальне тренування перед Гран-прі Бахрейну Формули-1 на Bahrain International Circuit.

Зара приїхала на захід у легкій синій сукні з білим квітковим принтом Scanlan Theodore, взута в білі кеди від Scanlan Theodore, а через плече у неї висіла бежева плетена сумка Aspinal of London.

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Зара доповнила свій літній аутфіт кількома золотими браслетами, сережками та каблучкою, а також була у сонцезахисних окулярах пісочного кольору від Valley Eyewear. Вона обіймала чоловіка Майка, який був одягнений у синю футболку-поло, шорти вище колін та білі кеди. Також на обличчі Майка були сонцезахисні окуляри-авіатори. Пара, усміхаючись, позувала фотографам.

Зара та Майк часто разом з'являються на публічних заходах. Раніше вони відвідували перегони в Челтнемі.

Майк та Зара Тіндалли / © Getty Images

Майк та Зара Тіндалли / © Getty Images

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