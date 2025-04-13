У строкатій сукні та кедах: Зара Тіндалл із чоловіком приїхала на змагання

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Реклама

Подружжя відвідало фінальне тренування перед Гран-прі Бахрейну Формули-1 на Bahrain International Circuit.

Зара приїхала на захід у легкій синій сукні з білим квітковим принтом Scanlan Theodore, взута в білі кеди від Scanlan Theodore, а через плече у неї висіла бежева плетена сумка Aspinal of London.

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Зара доповнила свій літній аутфіт кількома золотими браслетами, сережками та каблучкою, а також була у сонцезахисних окулярах пісочного кольору від Valley Eyewear. Вона обіймала чоловіка Майка, який був одягнений у синю футболку-поло, шорти вище колін та білі кеди. Також на обличчі Майка були сонцезахисні окуляри-авіатори. Пара, усміхаючись, позувала фотографам.

Реклама

Зара та Майк часто разом з'являються на публічних заходах. Раніше вони відвідували перегони в Челтнемі.

Майк та Зара Тіндалли / © Getty Images