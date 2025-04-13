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У строкатій сукні та кедах: Зара Тіндалл із чоловіком приїхала на змагання
Зара та Майк Тіндалли були зазнімковані фотографами в Бахрейні.
Подружжя відвідало фінальне тренування перед Гран-прі Бахрейну Формули-1 на Bahrain International Circuit.
Зара приїхала на захід у легкій синій сукні з білим квітковим принтом Scanlan Theodore, взута в білі кеди від Scanlan Theodore, а через плече у неї висіла бежева плетена сумка Aspinal of London.
Зара доповнила свій літній аутфіт кількома золотими браслетами, сережками та каблучкою, а також була у сонцезахисних окулярах пісочного кольору від Valley Eyewear. Вона обіймала чоловіка Майка, який був одягнений у синю футболку-поло, шорти вище колін та білі кеди. Також на обличчі Майка були сонцезахисні окуляри-авіатори. Пара, усміхаючись, позувала фотографам.
Зара та Майк часто разом з'являються на публічних заходах. Раніше вони відвідували перегони в Челтнемі.