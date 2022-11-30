У строкатій сукні та кейппальті: королева Максима на заході в Амстердамі

Королева Нідерландів Максима була присутня на відкритті Національної коаліції фінансового здоров'я, яка відбулася вчора в Амстердамі.

51-річна королева цього тижня вже відвідала кілька заходів. Вчора вона з'явилася на публіці в строкатій сукні з принтом від Giambattista Valli поверх якого одягла чорне пальто-накидку з вовни та кашеміру від Maison Valentino, взула замшеві туфлі від Gianvito Rossi в тон яким підібрала клатч.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Її Величність мала червоний манікюр, на пальці виблискувала каблучка з білого золота з великим діамантом, а у вухах були сережки-краплі. Королева розпустила волосся та зробила максимально натуральний макіяж.

Днем раніше Максима брала участь у церемонії вручення премії Фонду культури принца Бернхарда в Амстердамі, на якій сяяла у сукні-олівці міді, доповненій масивною брошкою на грудях.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Поверх сукні королева накинула чорне пальто від Maison Valentino без коміра і доповнила його чорними лакованими туфлями на шпильках від Gianvito rossi.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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