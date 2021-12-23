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У строкатій сукні та смарагдовому пальті: гарний вихід бельгійської королеви Матильди

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У строкатій сукні та смарагдовому пальті: гарний вихід бельгійської королеви Матильди

Королева Матильда / Getty Images

Бельгійське королівське подружжя продовжує старанно працювати.

Вчора, 22 грудня, король Філіп та його дружина королева Матильда відвідали відділення інтенсивної терапії університетської лікарні UZ Jette у Брюсселі.

Своїм візитом король та королева хотіли надихнути медичний персонал у цей складний період пандемії COVID-19, особливо напередодні святкування кінця року.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Getty Images

Королева Матильда була одягнена в яскраву плісовану сукню, яка виднілася з-під смарагдового пальта. До аутфіту Її Величність підібрала туфлі-човники на підборах, сережки-висячки з кольорового каміння, одягла годинник на зап'ястя і зробила класичну зачіску. Її чоловік Філіп був одягнений у картатий костюм.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Getty Images

Раніше королівське подружжя презентувало свою різдвяну листівку. Також ми показували вам фото зі святкового концерту в королівському палаці, де зібралися всі члени їхньої великої родини.

Бельгійська королівська родина / © Getty Images
Бельгійська королівська родина / Getty Images

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