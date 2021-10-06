У строкатій сукні та з синім манікюром: принцеса Нідерландів на урочистому заході

У строкатій сукні та з синім манікюром: принцеса Нідерландів на урочистому заході

55-річна принцеса Нідерландів відвідала новий захід.

Кілька днів тому дружина принца Костянтина Нідерландського, брата короля Віллема-Олександра, була присутня на відкритті Європейської школи в Гаазі.

Її Високість рідко з'являється на таких публічних заходах. Найчастіше ми бачимо, як свої королівські обов'язки виконує король і королева Нідерландів — Віллем-Олександр і Максима, також публічні заходи відвідує мама короля принцеса Беатрікс.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / Getty Images

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Принцеса Лаурентін мала чудовий вигляд в досить строкатій сукні довжини трохи нижче колін і з вирізом на декольте. До аутфіту підібрала лаковані коричневі босоніжки на стійких підборах і сумку зі шкіри крокодила на широкому ремінці у вигляді ланцюжка. Також образ Її Високості доповнювали сережки-підвіски з маленькими каменями, годинник на зап'ясті, перстень з каменем і манікюр синього кольору.

Принцеса Нідерландів Лаурентін / Getty Images

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Образи принцеси Нідерландів Лаурентін (11 фото)

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