У строкатому костюмі та босоніжках: новий вихід королеви Максими у Гані

Королева Максима / © Getty Images

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Під час свого візиту як спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань фінансового здоров'я Максима попрямувала на зустріч із правителем народу ашанті.

Гана стала першою колоніальною африканською країною, яка здобула незалежність 1957 року, і є демократичною республікою, але традиційна монархія там збереглася.

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Королева Максима / © Getty Images

Нинішній Асантехене, Отумфуо Нана Осей Туту II, править приблизно одинадцятьма мільйонами ашанті з історичної столиці Кумасі. Формально він не має конституційних повноважень, але його авторитет у суспільстві величезний. Там, де ганська політика іноді розділена, він служить важливим моральним орієнтиром, культурним якорем та незалежним миротворцем. Тому для королеви Максими, який прагне поліпшити фінансове становище країни, така зустріч може мати велике значення.

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Цього разу королева Нідерландів обрала для виходу вбрання від бренду Etro. Це блузка зі строкатим принтом та максіспідниця, яку Максима носила вже неодноразово. Цього разу вона поєднувала вбрання з босоніжками та невеликою коричневою сумкою.

Королева Максима / © Getty Images

Образ доповнювали сережки-кільця з каменів, волосся Максима зібрала в зачіску і зробила макіяж у нейтральних відтінках, що відповідає денному прийому.

А днем раніше королева у білій ажурній сорочці та спідниці з деніму відвідала ананасову ферму та переробне підприємство під час свого візиту до Гани.

Королева Максима / © Getty Images

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