У стриманому чорному: королева Летиція в траурі відвідала з чоловіком-королем відкриття виставки

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Міжнародна туристична виставка (FITUR), цього року присвячена Мексиці, розпочалася вчора, 21 січня, і триватиме до 25 січня, що пов’язано зі скасуванням заходів у зв’язку із трагедією залізничної катастрофи в Адамузі.

Королівська сім’я пережила важкі та напружені кілька днів після смерті принцеси Ірен Грецької та відвідування місця аварії швидкісного поїзда в Адамузі. Тепер настав час повернутися до своїх офіційних обов’язків.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Однак стриманість та жалоба продовжують впливати на вибір стилю королеви Летиції в ці дні. На виставці Її Величність продемонструвала стриманість у образі. Цього разу королева Летиція обрала просту чорну сорочку з чорними прямими штанами з високою талією та чорні шкіряні лофери.

Що стосується аксесуарів, королева Летиція обрала крихітні сережки та улюблену каблучку Coreterno. Волосся її було розпущене, а на обличчі був легкий денний макіяж.

Король Філіп VI одягнув смугастий сірий костюм у поєднанні з блакитною сорочкою та чорною краваткою.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Нагадаємо, днями подружжя відвідало лікарню в регіоні, де сталася моторошна залізнична аварія.