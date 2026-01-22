ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
1 хв

У стриманому чорному: королева Летиція в траурі відвідала з чоловіком-королем відкриття виставки

Королева Летиція та король Філіп VI відвідали офіційне відкриття 46-ї Міжнародної туристичної виставки у виставковому центрі IFEMA у Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція та король Філіп VI

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Міжнародна туристична виставка (FITUR), цього року присвячена Мексиці, розпочалася вчора, 21 січня, і триватиме до 25 січня, що пов’язано зі скасуванням заходів у зв’язку із трагедією залізничної катастрофи в Адамузі.

Королівська сім’я пережила важкі та напружені кілька днів після смерті принцеси Ірен Грецької та відвідування місця аварії швидкісного поїзда в Адамузі. Тепер настав час повернутися до своїх офіційних обов’язків.

Королева Летиція і король Філіп VI  / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI  / © Getty Images

Однак стриманість та жалоба продовжують впливати на вибір стилю королеви Летиції в ці дні. На виставці Її Величність продемонструвала стриманість у образі. Цього разу королева Летиція обрала просту чорну сорочку з чорними прямими штанами з високою талією та чорні шкіряні лофери.

Що стосується аксесуарів, королева Летиція обрала крихітні сережки та улюблену каблучку Coreterno. Волосся її було розпущене, а на обличчі був легкий денний макіяж.

Король Філіп VI одягнув смугастий сірий костюм у поєднанні з блакитною сорочкою та чорною краваткою.

Королева Летиція і король Філіп VI  / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI  / © Getty Images

Нагадаємо, днями подружжя відвідало лікарню в регіоні, де сталася моторошна залізнична аварія.

Дата публікації
Кількість переглядів
176
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie