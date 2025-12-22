У стриманому образі і з масивним кольє на шиї: королева Матильда сходила на виставку

Королева Матильда / © Getty Images

Матильда днями побувала на виставці «Стефан Ванфлетерен. Морські замальовки» в Музеї образотворчих мистецтв у Генті.

Там були представлені знімки відомого фотографа Ванфлетерена, які раніше не публікувалися, а також роботи інших художників, захоплених морем, як-от Де Кордьє, Енсор і Ван де Вельде.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева одягла темний блейзер від Dries Van Noten і штани від цього ж бренду, а в руках тримала клатч від Voort Studio. Її образ завершувало велике кольє та сережки від Giorgio Armani, класичне укладання і легкий макіяж на обличчі.

Раніше ми показували, яку різдвяну листівку цього року презентувала бельгійська королівська родина.