У стриманому образі і з масивним кольє на шиї: королева Матильда сходила на виставку
Королева Бельгії обрала стриманий образ для візиту на виставку.
Матильда днями побувала на виставці «Стефан Ванфлетерен. Морські замальовки» в Музеї образотворчих мистецтв у Генті.
Там були представлені знімки відомого фотографа Ванфлетерена, які раніше не публікувалися, а також роботи інших художників, захоплених морем, як-от Де Кордьє, Енсор і Ван де Вельде.
Королева одягла темний блейзер від Dries Van Noten і штани від цього ж бренду, а в руках тримала клатч від Voort Studio. Її образ завершувало велике кольє та сережки від Giorgio Armani, класичне укладання і легкий макіяж на обличчі.
