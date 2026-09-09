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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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335
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1 хв

У стриманих чорних образах і тримаючись за руки: подружжя Зеленських на похороні короля Гаральда V

Президентське подружжя України відвідало державну церемонію прощання з норвезьким монархом у кафедральному соборі Осло.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Олена і Володимир Зеленські

Олена і Володимир Зеленські / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули до Осло, щоб попрощатися з королем Норвегії Гаральдом V.

Олена і Володимир Зеленські / © Associated Press

Олена і Володимир Зеленські / © Associated Press

Для жалобної церемонії перша леді обрала елегантний образ у чорному кольорі. На ній був твідовий жакет з круглою горловиною, рукавами-кльош та акцентом на талії. Його Олена поєднала з широкими штанями-палацо і гостроносими туфлями на високих шпильках.

Олена і Володимир Зеленські / © Associated Press

Олена і Володимир Зеленські / © Associated Press

У руках Зеленська тримала лаконічний прямокутний клатч. Невеликим кольоровим акцентом стала золота брошка з намистинами — однією білою та двома зеленими. У першої леді було укладання з локонами і стриманий макіяж.

Олена і Володимир Зеленські / © Associated Press

Олена і Володимир Зеленські / © Associated Press

Володимир Зеленський також був одягнений у чорне. Президент поєднав сорочку з практичним жакетом із великими накладними кишенями, прямими штанами та чорними кросівками.

Олена і Володимир Зеленські / © Associated Press

Олена і Володимир Зеленські / © Associated Press

Під час церемонії подружжя мало зосереджений і стриманий вигляд. Олена та Володимир ішли поруч і трималися за руки.

Олена і Володимир Зеленські / © Associated Press

Олена і Володимир Зеленські / © Associated Press

Нагадаємо, король Гаральд V помер 28 серпня у віці 89 років після 35 років правління. Державне прощання з монархом відбулося 9 вересня у кафедральному соборі Осло.

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