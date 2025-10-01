ТСН у соціальних мережах

154
1 хв

У стилі француженки: королева Максима в елегантному вбранні приїхала з чоловіком-королем до Тулузи

Нідерландське королівське подружжя перебуває з робочим візитом у Тулузі.

Ольга Кузьменко
Королева Максима та король Віллем-Олександр

Королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр прибули на зустріч до префектури Тулузи на півдні Франції. Королева, завжди уважна до кожної деталі, вирішила віддати данину французькій моді своїм вибором гардеробу, обравши головний убір у стилі берета, що доповнив елегантний образ, який складається з костюма-двійки від улюбленого бренду Natan Сouture. До образу Її Величність підібрала рукавички до тону і клатч, на пояс пришпилила брошку з діамантами та перлами, також одягла перлинне кольє і сережки теж із перлів, а волосся зібрала в низьку зачіску. У королеви на обличчі був легкий макіяж, а манікюр виконаний в улюбленому бордово-червоному кольорі.

Король Віллем-Олександр одягнув темно-синій костюм, сорочку і краватку в принт.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Візит монаршого подружжя є частиною франко-нідерландського економічного року, започаткованого під час державного візиту президента Макрона до Нідерландів у квітні 2023 року. Ця угода спрямована на розвиток торговельних відносин, залучення нових взаємних інвестицій, зміцнення інноваційного партнерства та обміну знаннями.

Раніше, нагадаємо, королева Максима відвідувала Нью-Йорк разом із дочкою принцесою Катаріною-Амалією, де вони взяли участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Королева Максима є відповідальною за фінансовий добробут і цього року вперше подала свій щорічний звіт.

Принцеса Катаріна-Амалія та королева Максима в Нью-Йорку / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія та королева Максима в Нью-Йорку / © Getty Images

