- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 335
- Час на прочитання
- 1 хв
У стилі принцеси Кейт: королева Максима обрала цікавий образ для інтронізації нового монарха Люксембурга
Король та королева Нідерландів — Віллем-Олександр та Максима, а також їхня дочка принцеса Катаріна-Амалія відвідали сьогодні церемонію приведення до присяги великого герцога Гійома та великої герцогині Стефанії.
Для появи на публіці Максима обрала сукню болотяно-зеленого кольору із бантом на грудях від Claes Iversen. Такі елементи, як бант, любить носити принцеса Уельська Кетрін, тому нам образ Максими саме її й нагадав.
Також Її Величність одягла пальто верблюжого кольору без коміра також від бренду Сlaes Iversen. Її образ доповнював шкіряний клатч до тону від Bottega Veneta з перлинним оздобленням та заклепками та туфлі-човники Gianvito Rossi з оливково-зеленої замші. Максима зібрала волосся в зачіску і зробила легкий макіяж, одягла діамантові сережки, каблучку з діамантом і кілька дорогоцінних браслетів на зап’ястя, а до її пояса була прикріплена діамантова брошка королеви Вільгельміни.
Не менш розкішним видався образ спадкової принцеси Катаріни-Амалії. Вона була в пальті з кашеміру Maison Valentino і в червоній сукніміді з атласного крепу Alex Perry. Доповнювали її образ туфлі-човники Gianvito Rossi.
Катаріна-Амалія не тільки мала чудовий вигляд, а й зробила майстерний реверанс перед великою герцогинею Марією-Терезою, коли та ще мала цей титул.