ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
335
Час на прочитання
1 хв

У стилі принцеси Кейт: королева Максима обрала цікавий образ для інтронізації нового монарха Люксембурга

Король та королева Нідерландів — Віллем-Олександр та Максима, а також їхня дочка принцеса Катаріна-Амалія відвідали сьогодні церемонію приведення до присяги великого герцога Гійома та великої герцогині Стефанії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Віллем-Олександр та королева Максима

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Associated Press

Для появи на публіці Максима обрала сукню болотяно-зеленого кольору із бантом на грудях від Claes Iversen. Такі елементи, як бант, любить носити принцеса Уельська Кетрін, тому нам образ Максими саме її й нагадав.

Принцеса Катаріна-Амалія, король Віллем-Олександр і королева Максима / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія, король Віллем-Олександр і королева Максима / © Associated Press

Також Її Величність одягла пальто верблюжого кольору без коміра також від бренду Сlaes Iversen. Її образ доповнював шкіряний клатч до тону від Bottega Veneta з перлинним оздобленням та заклепками та туфлі-човники Gianvito Rossi з оливково-зеленої замші. Максима зібрала волосся в зачіску і зробила легкий макіяж, одягла діамантові сережки, каблучку з діамантом і кілька дорогоцінних браслетів на зап’ястя, а до її пояса була прикріплена діамантова брошка королеви Вільгельміни.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / © Associated Press

Королева Максима і король Віллем-Олександр / © Associated Press

Не менш розкішним видався образ спадкової принцеси Катаріни-Амалії. Вона була в пальті з кашеміру Maison Valentino і в червоній сукніміді з атласного крепу Alex Perry. Доповнювали її образ туфлі-човники Gianvito Rossi.

Принцеса Катаріна-Амалія, велика герцогиня Марія-Тереза, король Віллем-Олександр, великий герцог Анрі, королева Максима / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія, велика герцогиня Марія-Тереза, король Віллем-Олександр, великий герцог Анрі, королева Максима / © Associated Press

Катаріна-Амалія не тільки мала чудовий вигляд, а й зробила майстерний реверанс перед великою герцогинею Марією-Терезою, коли та ще мала цей титул.

Дата публікації
Кількість переглядів
335
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie