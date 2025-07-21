У стилі принцеси Уельської: фотографи заскочили княгиню Шарлін в дуже особливий момент

Княгиня Шарлін / © Getty Images

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Шарлін приїхала на святкування в сукні міді ніжного рожевого кольору від Oscar De La Renta, яка була без рукавів, з асиметричним подолом і тонким поясом на талії, вона взула білі туфлі-слінгбеки на підборах від Gianvito Rossi, а у неї у вухах були сережки-цвяшки з перлинами.

Світле волосся королівської особи було зібрано в низьку зачіску, а завершила образ Шарлін малиновою помадою та молочно-рожевим манікюром.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Під час спілкування з людьми, які прийшли на Палацову площу Монако, фотографи зробили миле фото княгині, коли вона тримала на руках маленьку дитину і з ніжністю дивилася на неї. Нам це нагадало кадри з принцесою Уельської Кейт та дітьми, яких вона часто також бере на руки під час заходів.

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Княжа родина Монако / © Getty Images