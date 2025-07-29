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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
400
Час на прочитання
2 хв

У стильній сороці і джинсах: Олена Зеленська разом із Тіною Кароль і Жаном Беленюком побувала в таборі на Буковині

Перша леді України зі знаменитостями відвідала літній табір для дітей, які постраждали від війни.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тіна Кароль, Олена Зеленська і Жан Беленюк

Тіна Кароль, Олена Зеленська і Жан Беленюк / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська вже другий рік поспіль разом зі своєю командою Фундації відвідала «Голосний кемп» на Буковині – літній табір, створений для психологічного відновлення дітей, які постраждали від війни.

Тіна Кароль, Олена Зеленська, Жан Беленюк / © Instagram Олени Зеленської

Тіна Кароль, Олена Зеленська, Жан Беленюк / © Instagram Олени Зеленської

У таборі відпочивають діти з родин військових, із сімей, які вимушено залишили свій дім, а також ті, хто живе на прифронтових або деокупованих територіях.

Перша леді і діти взяли участь у творчому майстер-класі, психологічному занятті в ігровому форматі та поспілкувалася з командою психологів.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Втрати, вимушене дорослішання, постійний стрес – на жаль, усе це стало частиною дитинства багатьох українських дітей. Саме тому психосоціальна підтримка – один з основних напрямів, який розвиває Фундація», – зазначила Зеленська.

Тіна Кароль, Олена Зеленська, Жан Беленюк / © Instagram Олени Зеленської

Тіна Кароль, Олена Зеленська, Жан Беленюк / © Instagram Олени Зеленської

Разом із першою леді табір відвідали народна артистка Тіна Кароль, яка є засновницею Благодійного фонду Тіни Кароль, що вже понад 11 років підтримує дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, який теж підтримав ініціативу та провів день разом із дітьми.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська з'явилася там у повсякденному луку. На ній була стильна біла сорочка з чорною облямівкою і великою накладною кишенею та чорні широкі джинси. Образ дружина президента доповнила зачіскою з локонами, сережками-цвяшками й окулярами у черепаховій оправі.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у діловому костюмі і з символічною брошкою з’явилася на робочій зустрічі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
400
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