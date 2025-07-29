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У стильній сороці і джинсах: Олена Зеленська разом із Тіною Кароль і Жаном Беленюком побувала в таборі на Буковині
Перша леді України зі знаменитостями відвідала літній табір для дітей, які постраждали від війни.
Олена Зеленська вже другий рік поспіль разом зі своєю командою Фундації відвідала «Голосний кемп» на Буковині – літній табір, створений для психологічного відновлення дітей, які постраждали від війни.
У таборі відпочивають діти з родин військових, із сімей, які вимушено залишили свій дім, а також ті, хто живе на прифронтових або деокупованих територіях.
Перша леді і діти взяли участь у творчому майстер-класі, психологічному занятті в ігровому форматі та поспілкувалася з командою психологів.
«Втрати, вимушене дорослішання, постійний стрес – на жаль, усе це стало частиною дитинства багатьох українських дітей. Саме тому психосоціальна підтримка – один з основних напрямів, який розвиває Фундація», – зазначила Зеленська.
Разом із першою леді табір відвідали народна артистка Тіна Кароль, яка є засновницею Благодійного фонду Тіни Кароль, що вже понад 11 років підтримує дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, який теж підтримав ініціативу та провів день разом із дітьми.
Олена Зеленська з'явилася там у повсякденному луку. На ній була стильна біла сорочка з чорною облямівкою і великою накладною кишенею та чорні широкі джинси. Образ дружина президента доповнила зачіскою з локонами, сережками-цвяшками й окулярами у черепаховій оправі.
Нагадаємо, Олена Зеленська у діловому костюмі і з символічною брошкою з’явилася на робочій зустрічі.