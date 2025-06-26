У стильному червоному костюмі: королева Матильда зустрілася з корінною громадою в Чилі

Королева Матильда / © Getty Images

У кожного з них особистий розклад візитів та заходів. Королева зустрілася з корінною громадою у Ла Пінтана 24 червня 2025 року у Ла Пінтана, де з’явилася знову у червоному аутфіті.

На Її Величності був червоний штанний костюм. Під подовжений двобортний жакет королева одягла бежевий топ у рубчик і була взута в темно-бордові туфлі-човники зі шкіри на підборах. Образ Матильди доповнили масивні золоті сережки у вухах, кілька браслетів та каблучку із сапфіром на пальці.

Королева Матильда / © Getty Images

У цій поїздці, нагадаємо, королева вже продемонструвала кілька червоних аутфітів. Свою подорож вона розпочала у червоному штанному костюмі, а також носила червону сукню на державному прийомі.

Королева Матильда і король Філіпп / © Getty Images