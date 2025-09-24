- Дата публікації
У стильному гірчичному аутфіті: королева Максима з дочкою приїхала до Нью-Йорка
Королева Нідерландів та її старша дочка продовжують перебувати у США.
Вчора Її Величність королеву Максиму сфотографували на вулицях Нью-Йорка дорогою до Рокфеллер-центру. Разом із принцесою Катаріною-Амалією Максима була присутня на відкритті 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.
Королева Максима цього разу одягла гірчично-жовті штани та блузку до тону із плісованим вирізом від Natan Couture. В руках у неї був прямокутний клатч від цього бренду і підібрала до образу замшеві туфлі-човники на підборах Gianvito Rossi. Максима розпустила волосся і зробила макіяж, у неї був такий самий яскравий манікюр кольору стиглої вишні, на зап’ясті кілька браслетів і годинник, а у вухах сережки-висячки з 18-каратного і рожевого золота з комбінованими камінням і діамантами Ole Lyng.
Принцеса Катаріна-Амалія була в штанному костюмі кольору запорошеної троянди від Max Mara, під жакет дівчина одягла топ і взула чорні туфлі-човники на невисоких підборах. На шиї Амалія мала золоте кольє, волосся вона розпустила і зробила легкий макіяж.
Під час візиту принцеса Амалія та королева Максима вітали королеву Швеції Сільвію, яка також перебувала у Нью-Йорку з чоловіком королем Карлом Густавом.