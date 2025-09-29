У стильному комбінезоні та з новим відтінком волосся: принцеса Софія вийшла в світ

Принцеса Софія

Вони відзначили 15-річчя проєкту «Ігровий майданчик» у Музеї іграшок.

Проєкт «Ігровий майданчик» був заснований принцесою Софією та Фрідою Вестерберг і спрямований на створення безпечного місця зустрічей для дітей, які перебувають у вразливому стані та страждають від ізоляції у Швеції та Південній Африці.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп

«Завдяки активним заходам та підтримці, Project Playground дарує дітям та підліткам змістовне дозвілля.

Цей вечір був присвячений величезній відданості справі, силі та підтримці, завдяки яким тисячі дітей змогли взяти участь у наших заходах за ці роки. Сердечно дякуємо всім, хто зробив це можливим! 💛🧩», — написала принцеса Софія в Instagram.

Принцеса Софія

На заході мати чотирьох дітей з’явилася у стильному комбінезоні Lilli Jahilo, туфлях від Versace та в руках тримала клатч зі шкіри крокодила Anine Bing. Вона доповнила вбрання підвіскою Emma Israelsson PPG та каблучками Bigli Jewels, волосся, яке ще більше висвітлила, розпустила та накрутила локонами та зробила макіяж.

Принцеса Софія

Минулого разу на публіці Софія з’являлася ще навесні. Вперше із дочкою на руках вона з’явилася на святкуванні дня народження короля Швеції. Тоді, до речі, вона мала інший колір волосся.