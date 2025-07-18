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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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1 хв

У стильному костюмі і під руку з сином-королем: королева Софія на заході в Мадриді

У короля Іспанії Філіпа VI сьогодні дуже важливий захід, який він відвідує разом зі своєю матір’ю королевою Софією.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Софія та король Філіп VI

Королева Софія і король Філіп VI / © Getty Images

Монарх і його мати приймали Виконавчий комітет Іспанської федерації продовольчих банків «FESBAL» у палаці Сарсуела в Мадриді.

На ділову зустріч король Філіп VI прибув у темно-синьому костюмі, світлій сорочці в тонку смужку та краватці у дрібний квітковий принт, а взутий був у чорні шкіряні туфлі. Його мати, 86-річна королева Софія, теж була у штанному костюмі, вибравши чорний класичний варіант у смужку з подовженим жакетом і штанями-кльош. Під жакетом у королеви була біла блузка з круглим вирізом на горловині та безліч різних прикрас на шиї. Софія також наділа сережки-висячки та кілька золотих браслетів на зап’ястя, а ще зробила укладання і легкий макіяж. Також у неї був її улюблений французький манікюр.

Королева Софія і король Філіп VI / © Getty Images

Королева Софія і король Філіп VI / © Getty Images

Днем раніше король Філіп VI і його дружина королева Летиція були присутні на щорічній зустрічі з членами правління Астурійського Фонду принцеси в палаці Ель-Пардо в Мадриді.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

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