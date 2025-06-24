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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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178
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1 хв

У стильному костюмі і з червоною краваткою: принц Вільям з’явився на заході в Лондоні

Принц Уельський відвідав новий захід у британській столиці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Вільям

Принц Вільям / © Associated Press

Майбутній король прибув на Leading with Impact в межах Лондонського тижня дій по боротьбі зі зміною клімату в Bloomberg London.

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

На зустріч принц Уельський приїхав у класичному темно-синьому костюмі, білій сорочці, а також одягнув червону краватку в дрібний принт і був взутий у шкіряні туфлі.

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Також Вільям зустрівся сьогодні з фіналістами премії Earthshot Prize 2024 під час заходу.

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Нагадаємо, вчора у Віндзорі король Чарльз ІІІ провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. А потім на сторінці королівської родини в Instagram з’явилося повідомлення з підписом українською мовою.

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