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У стильному костюмі і з червоною краваткою: принц Вільям з’явився на заході в Лондоні
Принц Уельський відвідав новий захід у британській столиці.
Майбутній король прибув на Leading with Impact в межах Лондонського тижня дій по боротьбі зі зміною клімату в Bloomberg London.
На зустріч принц Уельський приїхав у класичному темно-синьому костюмі, білій сорочці, а також одягнув червону краватку в дрібний принт і був взутий у шкіряні туфлі.
Також Вільям зустрівся сьогодні з фіналістами премії Earthshot Prize 2024 під час заходу.
Нагадаємо, вчора у Віндзорі король Чарльз ІІІ провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. А потім на сторінці королівської родини в Instagram з’явилося повідомлення з підписом українською мовою.