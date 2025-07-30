У стильному костюмі та туфлях-човниках: принцеса Кейт відвідала музей і виступила кураторкою виставки

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

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Музей принцеса Уельська відвідала ще в червні. Там Кейт створила власну добірку артефактів із одного зі своїх улюблених місць. Принцеса Кейт, яка вивчала історію мистецтв в Університеті Сент-Ендрюса, використала свій художній досвід, щоб обрати кілька експонатів після відвідин Східного складу музею Вікторії та Альберта в червні. «Міні виставка» під назвою «Творці» буде доступна в межах великої безкоштовної програми самостійного відвідування музею до початку 2026 року.

Принцеса була одягнена в стильний штанний костюм кольору морської хвилі від Alexander McQueen, білу футболку і туфлі-човники на підборах.

Кейт зробила свій вибір разом із кураторською командою музею, обравши експонати з усіх колекцій музею. Її вибір включає понад 100 змінних експозицій і намагається показати, як унікальні експонати можуть об’єднуватися, «створюючи єдине ціле, яке допомагає нам досліджувати наш соціальний і культурний досвід і ту роль, яку ми граємо в ширшому контексті життя», — йдеться у заяві музею, пише People.

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Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Під час візиту принцесі Кейт розповіли, чому колекціонуються ті чи інші експонати, як їх зберігають та виставляють. Також Кейт познайомилася з командою, яка відповідає за доступ до нових колекцій, та оглянула деякі експонати, зокрема представлені у фінальній експозиції.

У Instagram подружжя Уельських ділилося відео з червневого заходу.

Зазначимо, зараз Кейт та Вільям Уельські з дітьми перебувають на літніх канікулах та їхній робочий графік мінімізований.