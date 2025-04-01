У стильному костюмі та з красивими локонами: королева Мері на форумі у Парижі

Королева Мері / © Getty Images

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Франко-данський економічний форум відбувся у Палаці Броньяр у Парижі. Королева Мері приїхала в діловому штанному костюмі класичного крою, доповнивши його блузою з цікавим коміром. Волосся королеви було розпущене і укладене локонами. Образ Мері доповнювали туфлі зі зміїної шкіри на підборах та нюдовий манікюр.

Також королева зробила виразний макіяж, одягла сережки-цвяшки з діамантами та брошку у вигляді метелика прикріпила до жакету.

Королева Мері та Бріжит Макрон / © Getty Images

Її чоловік король Фредерік X був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та зі строкатою краваткою.

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Це вже третій образ королеви Мері під час візиту до Парижа. Для церемонії привітання Її Величність обрала кремовий спідничний костюм, а на державній вечері з'явилася у білій блузці з вишитими квітами та макіспідниці у квітковий принт.

Король Фредерік X і королева Мері з президентом Еммануелем Макроном та Бріжит Макрон / © Getty Images