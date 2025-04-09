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У стильному костюмі та з сім’єю: княгиня Шарлін з’явилася на публічному заході
Княжа родина Монако відвідала сьогодні міський ринок Кот-д’Армор.
Князь Альбер II, його дружина княгиня Шарлін та двоє їхніх дітей — принц Жак і принцеса Габріелла — поспілкувалися під час візиту з публікою та доброзичливцями, які прийшли їх привітати.
Княгиня Шарлін з’явилася на публіці в коричневому вовняному картатому костюмі, під яким був светр із високою горловиною до тону, і підібрала до образу підходящі туфлі на невисоких підборах. Шарлін зібрала волосся в низьку зачіску і накрутила кілька пасом хвилями, зробила легкий макіяж і наділа сережки з діамантами у вуха.
Шарлін тримала за руку доньку Габріеллу, яка була одягнена в довге вовняне пальто схожого кольору, чорні щільні колготи та балетки.
Князь Альбер II і його син принц Жак були в синіх класичних костюмах, лише різних відтінків, у білих сорочках і з краватками.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Шарлін та Альбер II відвідували Бал троянд у Монако.