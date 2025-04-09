У стильному костюмі та з сім’єю: княгиня Шарлін з’явилася на публічному заході

Княжа родина Монако / © Getty Images

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Князь Альбер II, його дружина княгиня Шарлін та двоє їхніх дітей — принц Жак і принцеса Габріелла — поспілкувалися під час візиту з публікою та доброзичливцями, які прийшли їх привітати.

Княгиня Шарлін з’явилася на публіці в коричневому вовняному картатому костюмі, під яким був светр із високою горловиною до тону, і підібрала до образу підходящі туфлі на невисоких підборах. Шарлін зібрала волосся в низьку зачіску і накрутила кілька пасом хвилями, зробила легкий макіяж і наділа сережки з діамантами у вуха.

Княжа родина Монако / © Getty Images

Шарлін тримала за руку доньку Габріеллу, яка була одягнена в довге вовняне пальто схожого кольору, чорні щільні колготи та балетки.

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Князь Альбер II і його син принц Жак були в синіх класичних костюмах, лише різних відтінків, у білих сорочках і з краватками.

Княгиня Шарлін із донькою принцесою Габріеллою / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Шарлін та Альбер II відвідували Бал троянд у Монако.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін зі своєю дочкою принцесою Габріеллою та сином принцом Жаком / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II на передкоронаційному прийомі у Букінгемському палаці / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Весілля княгині Шарлін та князя Альбера II / © Getty Images Княгиня Шарлін / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін, Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images Княгиня Шарлін / © Getty Images