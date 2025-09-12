ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

У стильному костюмі від українського бренду і з перлинними сережками: Олена Зеленська у другий день Саміту у Києві

Перша леді України обрала для своєї появи вбрання від GASANOVA.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська у другий день п’ятого Саміту перших леді та джентльменів у Києві продемонструвала новий стильний аутфіт.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На дружині президента був світлий костюм від українського бренду GASANOVA. Обрано саме такий відтінок, адже він продовжує традицію попередніх самітів та символізує мир, благородство і чесність.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Вбрання складалося з прямих штанів зі стрілками і подовженого жакета з високим коміром-стійкою замість класичних лацканів, контрастними ґудзиками і великими накладними кишенями.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Образ Зеленська доповнила чорними туфлями-човниками. У неї була акуратна зачіска з боковим проділом, ніжний макіяж і лаконічні сережки з перлинами у вухах.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, у перший день Саміту Олена Зеленська з’явилася у білосніжному діловому костюмі від GASANOVA.

Дата публікації
Кількість переглядів
84
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie