У стильному костюмі від українського бренду і з перлинними сережками: Олена Зеленська у другий день Саміту у Києві
Перша леді України обрала для своєї появи вбрання від GASANOVA.
Олена Зеленська у другий день п’ятого Саміту перших леді та джентльменів у Києві продемонструвала новий стильний аутфіт.
На дружині президента був світлий костюм від українського бренду GASANOVA. Обрано саме такий відтінок, адже він продовжує традицію попередніх самітів та символізує мир, благородство і чесність.
Вбрання складалося з прямих штанів зі стрілками і подовженого жакета з високим коміром-стійкою замість класичних лацканів, контрастними ґудзиками і великими накладними кишенями.
Образ Зеленська доповнила чорними туфлями-човниками. У неї була акуратна зачіска з боковим проділом, ніжний макіяж і лаконічні сережки з перлинами у вухах.
Нагадаємо, у перший день Саміту Олена Зеленська з’явилася у білосніжному діловому костюмі від GASANOVA.