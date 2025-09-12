У стильному костюмі від українського бренду і з перлинними сережками: Олена Зеленська у другий день Саміту у Києві

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська у другий день п’ятого Саміту перших леді та джентльменів у Києві продемонструвала новий стильний аутфіт.

На дружині президента був світлий костюм від українського бренду GASANOVA. Обрано саме такий відтінок, адже він продовжує традицію попередніх самітів та символізує мир, благородство і чесність.

Вбрання складалося з прямих штанів зі стрілками і подовженого жакета з високим коміром-стійкою замість класичних лацканів, контрастними ґудзиками і великими накладними кишенями.

Образ Зеленська доповнила чорними туфлями-човниками. У неї була акуратна зачіска з боковим проділом, ніжний макіяж і лаконічні сережки з перлинами у вухах.

Нагадаємо, у перший день Саміту Олена Зеленська з’явилася у білосніжному діловому костюмі від GASANOVA.