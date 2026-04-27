ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

У стильному пальті і туфлях Louis Vuitton: Бріжит Макрон в ефектному луку з’явилася на похороні у Парижі

Перша леді у всьому чорному прийшла вшанувати пам’ять відомої французької акторки.

Автор публікації
Аліна Онопа
Коментарі
Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон відвідала похорон відомої французької акторки Наталі Байє — вона була однією найвпливовіших постатей французького кінематографа, зіграла у понад 80 фільмах і здобула чотири премії «Сезар». Зірка померла у віці 77 років після тривалої боротьби з нейродегенеративним захворюванням.

Перша леді з’явилася на церемонії прощання у стильному образі total black. На ній було пальто прямого силуету із чорними лакованими ремінцями із золотими пряжками та прорізними кишенями, а також прямі штани зі стрілками.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Бріжит Макрон / © Getty Images

Аутфіт Бріжит доповнила чорними шкіряними туфлями із коричневою вставкою з фірмовою монограмою Louis Vuitton і чорним клатчем із металевою фурнітурою. Вона одягла об’ємну перуку і чорні сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на державній вечері у Єлисейському палаці з’явилася у червоній сукні максі, гостроносих туфлях і з чорним клатчем Balmain.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
148
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie