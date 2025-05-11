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У стильному пальті і зі шкіряною сумкою: Бріжит Макрон в образі від Louis Vuitton з'явилася на заході
Перша леді Франції обрала для свго виходу ансамбль від улюбленого бренду.
Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит Макрон взяли участь у пам’ятній церемонії, присвяченій 80-тій річниці закінчення Другої світової війни, яка відбулася у центрі Парижа.
На заході перша леді постала у стильному аутфіті. На ній було чорне пальто від Louis Vuitton без коміра і зі шкіряними коричневими ремінцями з фірмовою монограмою бренду по боках.
Бріжит також одягла чорні штани-кльош зі стрілками і взула чорні ботильйони на шпильках. У руці вона тримала чорну шкіряну сумку з монограмою Louis Vuitton.
Свій образ дружина президента доповнила об’ємною перукою, макіяжем смокі-айс, злотим ланцюжком на шиї, браслетом і каблучкою з великим каменем.
Нагадаємо, Бріжит Макрон на зустрічі з президентським подружжям Еквадора з’явилася у білій сорочці і чорному шкіряному жакеті з білою облямівкою і великими накладними кишенями від Louis Vuitton.