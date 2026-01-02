- Дата публікації
У стильному пальті та обідку на голові: Зара Тіндалл із сім’єю відвідала іподром у Челтнемі
Зара Тіндалл з дітьми провела перші дні січня на кінних перегонах на іподромі в Челтнемі.
Зара та її чоловік Майк Тіндалли взяли із собою на захід трьох дітей — старшу дочку Мію, середню Лену та наймолодшого члена родини Лукаса.
Сім’ю заскочили у VIP-зоні на щорічному кінному шоу у Глостерширі 1 січня.
Прибувши на іподром, колишня олімпійська чемпіонка Зара Тіндалл сяяла в двобортному твідовому вовняному пальті від L’agence з поясом на талії і накладними кишенями під яким у неї виднілася чорна водолазка і шоколадно-коричнева спідниця довжини йди, а взута Зара була у високі чоботи на підборах.
Завершила образ Зара виготовленим на замовлення бірюзовим оксамитовим обідком від Camilla Rose Millinery, шкіряними рукавичками та золотими сережками у вухах.
Молодший син Зари і Майка, Лукас, зважаючи на все, чудово проводив час, спостерігаючи за трасою з прозорого балкона і розгойдуючись на перилах, поки його сестри підбадьорювали учасників змагань.