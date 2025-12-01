У стильному пальті з великими золотими ґудзиками: Меланію Трамп сфотографували біля Білого дому

Меланія і Дональд Трамп / © Associated Press

Пара вийшла з вертольота, тримаючись за руки, і обоє були одягнені дуже тепло. Президент Трамп був у довгому пальті та шарфі, а ось 55-річна Меланія віддала перевагу вільному коричневому пальту з великими золотими ґудзиками, яке носила у поєднанні із замшевими чобітьми і коричневою водолазкою.

Меланія і Дональд Трамп / © Associated Press

Також свій образ перша леді доповнила макіяжем, лаконічним улюбленим укладанням, яке було ідеальною, а також сонцезахисними окулярами.

Меланія і Дональд Трамп / © Associated Press

Ця поява Меланії в Білому домі відбулося після того, як вона побувала на заході із зустрічі різдвяної ялинки — це щорічна традиція, яка знаменує початок святкового сезону в резиденції президента США.

Меланія Трамп / © Associated Press