Суспільство
245
1 хв

У стильному пальті з великими золотими ґудзиками: Меланію Трамп сфотографували біля Білого дому

Президента Америки Дональда Трампа і його дружину першу леді Меланію Трамп сфотографували на Південній галявині Білого дому після того, як вони прибули до Вашингтона.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Меланія і Дональд Трамп

Меланія і Дональд Трамп / © Associated Press

Пара вийшла з вертольота, тримаючись за руки, і обоє були одягнені дуже тепло. Президент Трамп був у довгому пальті та шарфі, а ось 55-річна Меланія віддала перевагу вільному коричневому пальту з великими золотими ґудзиками, яке носила у поєднанні із замшевими чобітьми і коричневою водолазкою.

Меланія і Дональд Трамп / © Associated Press

Меланія і Дональд Трамп / © Associated Press

Також свій образ перша леді доповнила макіяжем, лаконічним улюбленим укладанням, яке було ідеальною, а також сонцезахисними окулярами.

Меланія і Дональд Трамп / © Associated Press

Меланія і Дональд Трамп / © Associated Press

Ця поява Меланії в Білому домі відбулося після того, як вона побувала на заході із зустрічі різдвяної ялинки — це щорічна традиція, яка знаменує початок святкового сезону в резиденції президента США.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

