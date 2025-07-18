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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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442
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1 хв

У стильному штанному костюмі: дружина принца Павлоса — принцеса Марі-Шанталь — знялася для обкладинки глянцю

Дружина принца Павлоса Грецького — принцеса Марі-Шанталь — знялася для обкладинки глянцевого журналу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Марі-Шанталь та принц Павлос

Марі-Шанталь і принц Павлос / © Instagram принца Павлоса

Її фотографію було опубліковано на обкладинці Harper’s Bazaar Greece. На знімку Марі-Шанталь зазнімкована в синьому двобортному жакеті та штанях до тону, під жакетом у неї була блузка, її біляве волосся розпущене, а на обличчі макіяж з акцентом на очі та губи.

«Дякую Harper’s Bazaar Greece за чудову історію нашого засновника на обкладинці 🤍», — йдеться у підписі під фотографією принцеси.

Принцеса Марі-Шанталь

Принцеса Марі-Шанталь

Принцеса Марі-Шанталь одружена з принцом Греції Павлосом від липня 1995 року. У шлюбі у них народилося п’ятеро дітей: одна донька — принцеса Марія-Олімпія, а також четверо менш відомих широкому загалу синів.

Принцеса Марі-Шанталь і принц Павлос / © Getty Images

Принцеса Марі-Шанталь і принц Павлос / © Getty Images

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